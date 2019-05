Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio réunis à Cannes, 19 ans après La Plage

Nombre de stars se sont donné rendez-vous sur la Croisette ce 21 mai 2019. La projection du très attendu Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino était sans conteste l'un des temps forts de cette 72e édition du Festival de Cannes. Une montée des marches d'autant plus suivie que les stars du film, Brad Pitt, Margot Robbie et Leonardo DiCaprio, étaient présentes. Ce dernier a ainsi pu croiser une ancienne camarade de tournage en la personne de Virginie Ledoyen.

Élégante et sensuelle dans sa robe verte Valentino, la comédienne de 42 ans a volontiers pris la pose devant les photographes avant de découvrir le nouveau film de son ex-partenaire, Leonardo DiCaprio. Les deux acteurs se connaissent depuis qu'ils se sont donné la réplique dans l'incontournable film La Plage, réalisé par Danny Boyle en 2000. Dans ce thriller adapté du roman d'Alex Garland, le jeune comédien qui avait fait fureur deux ans plus tôt dans Titanic joue le rôle de Richard, un Américain en quête d'aventure en Thaïlande. Il finit par tomber amoureux de Françoise, interprétée par Virginie Ledoyen.