Virginie Ledoyen : Sa scène de sexe pleine de "morve" avec Leonardo DiCaprio...

À la fin des années 1990, Virginie Ledoyen tournait pour la première fois à Hollywood sous la direction de Danny Boyle dans La Plage. Au côté de son compatriote Guillaume Canet, l'actrice française donnait la réplique à un certain Leonardo DiCaprio, alors au sommet de sa gloire après l'effet Titanic.

Dans ce film qui racontait l'histoire d'une communauté repliée sur elle-même et vivant sur une île paradisiaque, Virginie Ledoyen interprétait une jeune Française qui tombe sous le charme de l'Américain incarné par DiCaprio. Un couple qui a marqué une génération d'ados avec sa scène d'amour tournée dans l'eau. Mais comme le révèle la principale intéressée dans un nouvel entretien accordé au magazine Les Inrockuptibles (en kiosques le 25 juillet 2018), l'envers du décor était beaucoup moins "glam" qu'il n'y paraissait.

"C'est resté un super souvenir parce que c'était Danny Boyle, c'était mon premier film 'en Amérique' et c'était DiCaprio, la star du moment. En plus, on tournait en Thaïlande. Pour le coup, à l'écran, la scène d'amour avec la musique des All Saints est très jolie, mais à tourner... on est sous la flotte, on s'embrasse sous l'eau, on a de la morve partout, on crache... Ce n'est pas glam du tout !", a-t-elle confié dans un rire.

Je ne suis pas cul-béni

Au détour des autres questions qui lui ont été posées, la maman de la très jolie Lila (16 ans, née de son histoire avec Louis Soubrier), d'Isaac et d'Amalia (8 et 4 ans, nés de sa relation avec Arié Elmaleh) a révélé qu'elle ne se souvenait pas de sa toute première scène de sexe et qu'elle était "assez pudique" lorsqu'il s'agissait de parler de sexe. "Je ne juge personne, je ne suis pas cul-béni, mais c'est très intime quand même... Pour le coup, il faut être libre avec cette parole. Si on en parle comme un sujet en soi, ça m'intéresse assez peu", a-t-elle conclu.

Virignie Ledoyen sera de retour au cinéma dans Rémi sans famille (le 12 décembre prochain) au côté notamment de Ludivine Sagnier et de Daniel Auteuil.