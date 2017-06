Virginie Ledoyen, ses trois enfants et leur éducation : "Je m'adapte"

Jeudi 15 juin, Virginie Ledoyen sera la star du téléfilm Juste un regard sur TF1. Un retour en fanfare dans la petite lucarne, où on ne l'avait plus vue depuis 2011 et XIII : La Série, elle qui avait brillé dans La Vie de Marianne de Benoît Jacquot en 1995 ou encore dans Les Misérables de Josée Dayan en 2000.

Plutôt rare sur les écrans ces dernières années – il faut remonter à septembre 2015 et le film Enragés –, l'actrice âgée de 40 revient au premier plan. L'occasion de faire un point sur sa vie, et notamment privée. Pour Télé Star, elle a accepté de répondre à une question concernant ses enfants.

Maman de trois – Lila, 15 ans, avec Louis Soubrier, et Isaac (6 ans) et Amalia (3 ans) avec Arié Elmaleh, dont elle s'est séparée –, elle s'est épanchée sur la question de l'éducation donnée à ses bambins. "J'essaie de les rendre autonomes, afin de leur donner confiance en eux", a avancé la comédienne, qui sait de quoi elle parle, elle qui a commencé sa carrière dès l'âge de 3 ans dans des publicités, puis le cinéma à 10 ans, dans le film Les Exploits d'un jeune Don Juan. "Mais au fond, je m'adapte, comme tous les parents, poursuit-elle. Et puis, ayant commencé ce métier jeune avec des images me montrant à leur âge, je ne peux pas leur raconter n'importe quoi."