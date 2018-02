Vitaa assoupie avec son fils de 3 ans : Tendre et rare moment à deux

Vitaa n'expose que rarement ses enfants et son mari Hicham sur les réseaux sociaux mais la chanteuse de 34 ans a fait une exception le 22 février. Partagée entre la France et la Belgique avec sa participation à la version belge de The Voice avec Slimane, occupée ces dernières semaines à sillonner la France avec sa tournée, Vitaa a un emploi du temps très chargé. Alors quand vient le moment de se poser et de relâcher la pression en retrouvant les siens, difficile de ne pas flancher.

C'est en mode éteinte que l'artiste de 34 ans s'est présentée à ses 279 000 abonnés, accompagnée par l'un de ses deux fils. Proche de ses fans, l'interprète de Peine et pitié prend le temps de leur répondre lorsqu'ils l'interpellent dans les commentaires. Alors quand l'un d'entre eux lui a demandé s'il s'agissait de Liham, 6 ans, ou d'Adam, 3 ans, dans ses bras, la jeune maman l'a éclairé : il s'agit d'Adam. Dans une autre réponse, Vitaa invoque une "grosse fatigue", d'où cette sieste à deux bien méritée.

Séduits par cette tendre photo, les admirateurs ont multiplié les compliments. "Trop mignon", "Trop chou", "Magnifique photo remplie d'amour", "Adorable cette photo", "Aww, le ptit coeur", peut-on notamment lire dans les commentaires.