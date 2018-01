Vitaa au ski : Photos de ses fils et selfie avec... la femme de Maître Gims

Rares sont les fois où Vitaa s'autorise à partager des moments privilégiés avec ses proches. Quand elle le fait, ses fans sont donc aux anges à l'idée d'entrer un peu dans son intimité. Ils ont eu la joie de découvrir, ce mercredi 3 janvier 2018, que la chanteuse de 34 ans était actuellement en vacances à Val d'Isère.

Dans son Insta Story, la femme d'Hicham a publié des photos et des vidéos de ses fils Liham (6 ans) et Adam (3 ans) en train de skier. Des publications attendrissantes ! Mais Vitaa n'est pas simplement parti avec ses adorables fils en vacances. Elle était notamment accompagnée... de DemDem, la femme de Maître Gims.

En légende d'une vidéo sur laquelle on aperçoit la jeune femme en train de danser sur une piste de ski, on peut lire : "Quand on dit à DemDem qu'il y a une boîte sur les pistes." Vitaa a également partagé un selfie en sa compagnie. En revanche, on ignore si l'interprète de Sapés comme jamais est aussi de la partie. Affaire à suivre...