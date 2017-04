Vitaa, Sananas, EnjoyPhoenix... Débrief des deux jours du Video City Paris

Ces samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 avait lieu la deuxième édition du Video City Paris, en partenariat avec nos confrères de Purebreak. Au programme : des shows uniques, des conférences passionnantes, mais aussi et surtout des rencontres avec les youtubeurs pas comme les autres. Parmi eux, se trouvaient la beautysta Sananas, l'humoriste Norman ou encore le pro du gaming Squeezie...

Les fans ont été servis durant l'événement : près de 200 youtubers ont fait le déplacement contre seulement 120 l'année dernière. Parmi eux, Cyprien, Natoo, EnjoyPhoenix, Tibo In Shape, Horia, WaRTeK, et les collectifs Studio Bagel, Golden Moustache, Latte Chaud, Cover Garden et bien plus encore !

De nombreux espaces ont spécialement été créés pour l'occasion. Le nom de l'espace beauté, désormais appelé "Lifestyle", n'a pas été choisi au hasard. Au cours du week-end du Video City Paris, toute la team Rose Carpet, les mordues de beauté en tout genre ainsi qu'une trentaine d'autres youtubeuses étaient de la partie. Ateliers de Do It Yourself, cours de make-up et coiffure mais également une scène qui était dédiée pour interagir avec la communauté... et aussi pour faire le show : l'espace était plutôt bien fourni.

La chanteuse Vitaa a également fait une apparition sur la scène afin d'interpréter certains de ses tubes et pour ensuite participer à l'émission Le Night Show de Fun Radio qui avait spécialement fait le déplacement.