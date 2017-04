Vitaa sauvée par ses fils : "La maternité m'a guérie de tous mes maux"

Chanteuse à succès et femme comblée dans sa vie de famille, Vitaa a accordé cette semaine une nouvelle interview au magazine Gala pour évoquer les trois hommes de sa vie : son mari Hicham et leurs deux adorables garçons, Liham (né en 2011) et Adam (né en 2014).

Très épanouie dans la maternité au côté de celui dont elle est tombée amoureuse il y a près de dix ans, la chanteuse de 34 ans est ainsi revenue sur sa première grossesse. "Quand je suis tombée enceinte de mon fils aîné (...), j'ai choisi de mettre ma carrière entre parenthèses pendant trois ans et demi. J'ai adoré être enceinte, devenir mère a été pour moi une révélation. Oubliés mon fort caractère et mon côté fille fragile qui doute en permanence, je me suis épanouie", a-t-elle déclaré.

Celle qui est de retour dans les bacs depuis le 3 mars avec un single coécrit et produit par Stromae, Peine et Pitié (extrait de son nouvel album à paraître J4M) a par ailleurs affirmé que le fait de devenir mère lui avait ôté tous ses doutes, ses peines. "Je n'avais plus peur de rien, j'ai appris à relativiser. La maternité m'a guérie de tous mes maux, et m'a aussi rapprochée de ma mère", a-t-elle ajouté.

Déterminée à inculquer des "valeurs humanistes" à ses fils, Vitaa tient également à les "préserver au maximum" de son milieu professionnel. "Lorsque j'arrive chez moi, je laisse Vitaa à la porte, et c'est Charlotte, l'épouse et la mère, qui rentre à la maison. D'ailleurs mon équipe craque souvent car je ne réponds même plus au téléphone quand je suis chez moi", a-t-elle conclu.

