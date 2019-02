Vivement dimanche : Alex Lutz et Malik Bentalha complices face à Michel Drucker

Dimanche 24 février 2019, l'indéboulonnable Michel Drucker accueillera de nouveaux prestigieux invités dans son émission Vivement dimanche sur France 2.

À partir de 14h20, l'animateur de 76 ans aura le plaisir de partager son iconique canapé rouge avec Malik Bentalha venu promouvoir la sortie du film Jusqu'ici tout va bien où il donne la réplique à Gilles Lellouche, la comédienne, scénariste et réalisatrice Audrey Dana qui vient de publier une fiction biographique intitulée Fa(m)ille, Alex Lutz qui a reçu six nominations aux César pour son excellent film Guy, Corinne Masiero venue accompagnée de Marianne Garcia et d'Adolpha Van Meerhaeghe pour évoquer le film Les Invisibles, le Léo Matteï de TF1 Jean-Luc Reichmann, le chanteur à succès Eddy de Pretto qui a vu son titre Random devenir un hit et l'humoriste Roland Magdane.

Pour rappel, cette semaine, il n'y aura pas de Vivement dimanche prochain en milieu d'après-midi à cause de la diffusion du match de rugby Italie-Irlande.

Vivement dimanche, c'est ce dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !