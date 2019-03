Vivement dimanche: Alexandra Lamy et José Garcia complices face à Michel Drucker

Dimanche 31 mars 2019, l'incontournable Michel Drucker sera entouré de nouveaux invités de premier rang dans son émission Vivement dimanche sur France 2.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment complice avec Alexandra Lamy et José Garcia venus défendre le film Chamboultout, le dessinateur Joann Sfar et Douglas Kenndy qui viennent de publier Les Fabuleuses Aventures d'Aurore mais aussi avec le chanteur Thomas Dutronc. Les chroniqueurs Marcel Ichou, Hélène Gateau et Emmanuel Chaunu seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie de l'emblématique talk show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront cette fois l'ex-nageur Camille Lacourt qui a publié son autobiographie 50 nuances de bleu chez Michel Lafon fin février dernier, l'animateur Vincent Lagaf', la compagne de Nagui Mélanie Page qui est actuellement au théâtre avec Philippe Lellouche dans Le Jeu de la vérité, mais aussi des habitués tels que l'humoriste Maxime Gasteuil, le magicien Luc Langevin et Les Chevaliers du fiel.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !