Vivement dimanche : Alexandra Lamy et Sophie Davant face à Michel Drucker

Il y aura du beau monde sur les fauteuils rouges ce dimanche 9 septembre 2018. Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain sont de retour sur France 2 depuis le 26 août dernier. Cette année, Michel Drucker a vu les choses en grand et il le prouve une nouvelle fois ce week-end en accueillant des invités de choix.

Entouré de ses experts, Franck Ferrand, Hélène Gateau, Jean Plantu ou encore le docteur Marcel Ichou, le septuagénaire recevra dans un premier temps dès 14h20 ses compères animateurs Sophie Davant, Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Stéphane Plaza mais aussi les comédiennes Myriam Boyer et Julie Ferrier. Le tout accompagné du directeur de théâtre Francis Lombrail, du violoniste Renaud Capuçon, du groupe Trois Cafés Gourmands et de l'humoriste Jeanfi Janssens.

Dans Vivement dimanche prochain à 15h30, Michel Drucker fera de la place sur son plateau pour recevoir l'écrivaine Amélie Nothomb, le réalisateur Niels Arestrup, les actrices Ludmila Mikaël et Alexandra Lamy, le groupe Kids United Nouvelle Génération, l'acteur Finnegan Oldfield, les humoristes Arnaud Tsamère, Bernard Mabille et Roland Magdane et enfin Les Bodin's. Ce deuxième talk show a pour but de commenter l'actualité culturelle.