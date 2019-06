Vivement dimanche : Florent Pagny, Maëlle et Amel Bent font le show

Dimanche 23 juin 2019, un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2), animé par Michel Drucker (qui rempilera l'année prochaine sur le Service public) fait la part belle à des artistes triés sur le volet.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment de convivialité et de confidences avec Florent Pagny à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Aime la vie, mais aussi avec la jeune Maëlle (18 ans et gagnante de The Voice 7), laquelle défendra son premier single Toutes les machines ont un coeur, et le réalisateur Jean-François Pignon. Les chroniqueurs Chanee, Emmanuel Chaunu, Franck Ferrand, Hélène Gateau et Marcel Ichou seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie de l'emblématique talk show de l'après-midi diffusée à 15h35, les téléspectateurs retrouveront cette fois la chanteuse Amel Bent (qui a sorti son album Demain le 17 mai dernier), les humoristes Claudia Tagbo et Julie Ferrier, Grégory Benchenafi et Moniek Boersma pour la comédie musicale Ghost, Les Frangines (Anne et Jacinthe) et Maud Fontenoy qui publie Les Mers et les océans pour les nuls. Les habitués Ben, Arnaud Tsamère, Julie Ferrier et Pablo Mira seront eux aussi présents.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !