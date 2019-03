Vivement dimanche : Franck Gastambide et Bigflo et Oli autour de Michel Drucker

Dimanche 3 mars 2019, Michel Drucker national accueillera de nouveaux invités triés sur le volet dans son émission Vivement dimanche sur France 2.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment complice avec Sandrine Kiberlain, venue promouvoir le film Mon bébé de Lisa Azuelos avec la comédienne Thaïs Alessandrin (qui est aussi la fille de Lisa Azuelos) et Victor Belmondo, l'essayiste et rabbin Delphine Horvilleur, la chanteuse Clara Luciani mais aussi Alain Chamfort venu chanter en duo avec sa fille Tess Le Govic. Les chroniqueurs Marcel Ichou, Emmanuel Chaunu, Franck Ferrand, Hélène Gateau et Chanee seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie du talk show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront cette fois les rappeurs Bigflo et Oli, Serge Moati, Franck Gastambide venu promouvoir le film Damien veut changer le monde avec le jeune Jessim Kas, les comédiens Daniel Russo et Didier Bénureau venus évoquer leur spectacle Le Crédit, le chanteur Grégoire, Eyma (la jeune femme qui incarne Bernadette de Lourdes dans une nouvelle comédie musicale) mais aussi les habitués Alex Vizorek, Anne Roumanoff, Bernard Mabille et Arnaud Tsamere.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !