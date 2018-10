Vivement dimanche : Gérard Jugnot et Bénabar face à Michel Drucker

Comme chaque dimanche, Michel Drucker reste fidèle à ses téléspectateurs. Ce 28 octobre 2018, le présentateur de 76 ans a accueilli plusieurs invités dans Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain (qui avaient été arrêtés pendant deux ans) sur France 2.

Pour ne rien changer à ses habitudes, Michel Drucker sera entouré de ses experts, l'écrivain Franck Ferrand, le caricaturiste Emmanuel Chaunu, le fondateur de l'association Kalaweit, Chanee, ou encore le docteur Marcel Ichou. Il recevra dans un premier temps, à 14h20, les acteurs Gérard Jugnot et Philippe Beglia. Les actrices Isabelle Mergault, Anne-Sophie Germanaz et Margot McLaughlin s'installeront aussi dans les canapés rouges. S'ajouteront à la liste le chanteur et acteur Bénabar et la cheffe cuisinière Anne-Sophie Pic.

Dans Vivement dimanche prochain à 15h30, Michel Drucker commentera l'actualité culturelle en compagnie des humoristes Ben & Arnaud Tsamère, Les Bodin's et Roland Magdane. Ici, le célèbre animateur recevra le journaliste politique Alain Duhamel, l'auteur-compositeur-interprète Daniel Guichard et la comédienne Andréa Bescond. Le comédien Eric Metayer, l'homme politique Jack Lang et la fille de Jacques Brel, France Brel, terminent la liste des invités.