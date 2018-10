Vivement dimanche : Jane Birkin et Malik Bentalha sur le canapé rouge

Ce dimanche 14 octobre 2018, Michel Drucker est de retour avec un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2). Après avoir reçu Richard Berry, Patrick Bruel ou encore Alexandra Lamy, l'animateur de 76 ans aura le plaisir de partager un bon moment avec les humoristes Malik Bentalha et Eric Antoine, mais aussi la chanteuse britannique Jane Birkin à l'occasion de la sortie de son livre Munkey Diaries.

Entouré de ses experts habituels, Chanee, Emmanuel Chaunu et Franck Ferrand, Michel Drucker accueillera dans la première partie de l'émission, le présentateur de Slam Cyril Féraud accompagné de ses parents et en pleine promotion de La carte aux Trésors (France 3), suivi par le journaliste sportif Laurent Luyat.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie du talk-show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront les chanteuses Jane Birkin et Nicole Croisille, les acteurs François Vincentelli et Claire Borotra, le pianiste Michel Dalberto, l'humoriste Malik Bentalha, de retour sur scène avec un nouveau one-man show, Ben & Arnaud Tsamère et Eric Antoine, venu promouvoir la nouvelle saison de La France a un incroyable talent sur M6.