Vivement dimanche : Jenifer et Virginie Efira divines face à Michel Drucker

Ce dimanche 4 novembre 2018, Michel Drucker est de retour avec un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2).

Après avoir reçu Gérard Jugnot, Yannick Noah ou encore Jane Birkin et Patrick Bruel les semaines passées, l'animateur de 76 ans au top de sa forme aura le plaisir de partager un moment de franche camaraderie avec l'animateur Olivier Minne.

Michel Drucker accueillera également dans la première partie de l'émission la chanteuse Jenifer – venue défendre son album Nouvelle page – mais aussi Alain Chamfort, les chanteurs classiques Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, Jul et Achdé (en charge du 80e album de Lucky Luke), la vétérinaire et présentatrice Hélène Gateau, le docteur Marcel Ichou et le spécialiste de l'histoire de France Franck Ferrand.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie du talk-show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront Philippe Geluck, Ben, les jurés d'Incroyable Talent Eric Antoine et Hélène Ségara, les acteurs Virginie Efira et Niels Schneider venus défendre le film Un Amour impossible, le futur coach de The Voice Julien Clerc, l'écrivain et polémiste d'On n'est pas couché Christine Angot et l'humoriste Anne Roumanoff.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !