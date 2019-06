Vivement dimanche : Josiane Balasko et Didier Bourdon complices face à Cauet

Dimanche 16 juin 2019, un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2), animé par Michel Drucker, accueille de nombreux invités triés sur le volet.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment de confidences avec Roselyne Bachelot qui viendra défendre son livre Corentine (un livre, paru chez Plon, qui parle de sa grand-mère), le baryton Florian Sempey et Maxime Le Forestier présentant son nouvel album Paraître ou ne pas être. Les chroniqueurs Franck Ferrand, Marcel Ichou, Hélène Gateau, Chanee et Emmanuel Chaunu seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie de l'emblématique talk show de l'après-midi diffusée à 15h35, les téléspectateurs retrouveront cette fois Cauet qui viendra promouvoir son spectacle 100% Libre, la chanteuse Calypso Rose, Agnès Jaoui et Anne Gravoin qui s'uniront pour défendre le spectacle TOSCA, Charles Bancarel (qui a remporté le semi-marathon de Tulle, en catégorie vétéran 5, à l'âge de 90 ans) mais aussi Josiane Balasko, Bénabar et Didier Bourdon à l'affiche de Beaux-parents. Les habitués Ben, Arnaud Tsamère, Jeanfi Janssens et Anne Roumanoff seront eux aussi présents.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !