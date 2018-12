Vivement dimanche : Laëtitia Milot jeune maman radieuse face à Vianney

Dimanche 2 décembre 2018, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de son émission Vivement dimanche sur France 2. Et, comme toutes les semaines, l'animateur de 76 ans reçoit sur son canapé rouge plusieurs personnalités.

Si la semaine passée Laurent Gerra, Thomas Dutronc ou encore Laurent Baffie ont fait le show sur le plateau de Michel Drucker, d'autres invités sont attendus pour ce 15e numéro de Vivement dimanche. La comédienne Laëtitia Milot, le chanteur Calogero, l'icône Line Renaud – qui sera présidente du jury Miss France 2019 –, l'actrice Anny Duperey, le réalisateur Olivier Marchal, le caricaturiste et dessinateur Emmanuel Chaunu, la vétérinaire et présentatrice télé Hélène Gateau, l'écrivain et journaliste Franck Ferrand ainsi que Marcel Ichou, médecin généraliste renommé, seront dans la première partie de l'émission.

En seconde partie, dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker recevra l'animateur télé et radio Nikos Aliagas, les soeurs musiciennes Camille et Julie Berthollet, le chanteur Claudio Capeo, le créateur Jean-Paul Gaultier, l'actrice Fanny Ardant , le chanteur Vianney, le comédien Patrick Timsit, le magicien Gus ainsi que les humoristes Ben et Arnaud Tsamère.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2.