Vivement dimanche : Les nouveaux invités font le show devant Michel Drucker

Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain ont fait leur grand retour sur France 2 depuis le 26 août 2018. Après deux ans d'absence, Michel Drucker reprend du service et retrouve sa case horaire fétiche. L'animateur de 75 ans s'est entouré de ses nouveaux chroniqueurs et a accueilli plusieurs invités de choix pour le nouveau numéro de ce dimanche 2 septembre.

C'est ainsi qu'on retrouvera Michel Drucker aux côtés de ses experts : Franck Ferrand, Hélène Gateau, Jean Plantu, Chaunu, le docteur Marcel Ichou ou encore Chanee. Le célèbre présentateur recevra dans un premier temps les acteurs Lionnel Astier, Samuel Le Bihan, Ben, Alex Vizorek, Bruno Sanches, Naidra Ayadi et Natacha Krief dans Vivement dimanche à 14h20. Herbert Léonard et Corinne Hermès, quant à eux, viendront pousser la chansonnette.

Dans Vivement dimanche prochain à 15h30, Michel Drucker commentera l'actualité culturelle. Cette fois-ci, il recevra Eric-Emmanuel Schmitt, Vincent Lacoste, William Lebghil, Thomas Lilti, Laurent Luyat, Arnaud Tsamère, Charles Nouveau et Les Bodin's. Chico & les Gypsies et Agustín Galiana en profiteront pour monter sur scène et faire danser le public. Jeanfi Janssens et Julie Ferrier se joindront également à Michel Drucker.