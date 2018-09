Vivement dimanche : Patrick Bruel donne de la voix face à Francis Huster

Ce dimanche 30 septembre 2018, Michel Drucker est de retour avec un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2). Après avoir reçu Richard Berry et sa fille ou Gérard Darmon, l'animateur de 76 ans aura le plaisir de partager un bon moment avec les acteurs de la série Nina Annelise Hesme et Julien Boisselier et le chanteur Patrick Bruel.

Francis Huster, Fanny Cottençon, Louis le Barazer ont également été conviés pour la promotion de la pièce de théâtre Pourvu qu'il soit heureux qui se joue au théâtre Antoine. Et comme chaque semaine, l'écrivain, journaliste et grand spécialiste de l'histoire Franck Ferrand a évoqué une grande figure ou un lieu de l'histoire ancienne ou contemporaine, la vétérinaire Hélène Gateau a présenté sa rubrique consacrée aux animaux, le caricaturiste Emmanuel Chanu a évoqué à sa façon l'actualité, le docteur Marcel Ichou a parlé médecine et l'humoriste Ben (Cédric Ben Abdallah) a présenté des sketchs. Le chroniqueur Arnaud Tsamère faisait aussi partie de l'émission.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker a reçu la chanteuse Sofia Essaïdi qui a fait son retour avec la comédie musicale Chicago, et l'humoriste Waly Dia (29 ans) pour son nouveau spectacle Ensemble ou rien qui a débuté le 28 septembre à la Comédie de Paris.Marianne James, prochainement de retour dans La France a un incroyable talent (M6), Michel Blanc, Isabelle Gélinas, Pierre Arditi, Michel Vaujour et Les Bodin's se sont aussi assis sur le célèbre canapé rouge.