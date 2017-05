Vivian Grimigni (La Villa 3) : Son ex Fanny répond à ses menaces...

Se mettre en couple avec un candidat de télé-réalité peut être parfois compliqué, comme l'ont souvent démontré Jessica Thivenin et Julien Tanti ou Milla Jasmine et Nikola Lozina. Mais certains souhaitent apprendre de leurs erreurs, à l'instar de Fanny Salvat et Vivian Grimini, qui ont décidé de tenter l'expérience. Les deux ex sont au casting de La Villa des Coeurs Brisés 3 d'après les portraits publiés il y a peu sur le site de la chaîne NT1... et cette saison s'annonce mouvementée.

Il y a quelques mois, Fanny Salvat se mettait en couple avec Vivian juste après son retour du tournage des Marseillais en Afrique du Sud en juillet 2016 avant de se séparer quelques jours plus tard et de se donner une nouvelle chance au mois d'août.

"Je n'arrive pas à me caser. C'est dur. J'espère que le coaching va m'aider à avancer. Je ne sais pas d'où vient mon problème si ce n'est que j'ai peur de l'engagement. Je suis quelqu'un d'indépendant, qui n'aime pas rendre des comptes. J'aime profiter de la vie, n'avoir aucun regret", s'explique l'ex-Marseillaise dans son portrait.

Mais la jeune femme redoute le retour de son ex dans le programme phare de NT1 : "J'ai peur qu'il gâche mon coaching. On s'est fait la misère. On s'est revu qu'une seule fois depuis notre rupture et c'était pour se faire la guerre. Dans La Villa, il va y avoir des règlements de comptes. Il m'a appelée il y a quelques jours pour me faire le décompte et me dire : 'Tic tac, tic tac'", révèle la sulfureuse blonde à MYTF1.

Quant à Vivian Grimigni, le jeune homme semble déterminé à se venger de son ex dans la nouvelle saison de La Villa des Coeurs Brisés 3, comme il l'explique si bien à nos confrères de NT1 : "Ça va être la guerre ! Ça a été une garce avec moi alors que de mon côté j'ai été droit. Elle m'a blessé dans ma fierté. Ça va être très compliqué pour elle." Fanny n'a peur de personne et elle n'hésite pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux : "T'inquiète, tu seras tout seul à faire ta guerre ! Je te donne même pas l'heure en fait !" En tout cas, les retrouvailles risquent de faire des étincelles !