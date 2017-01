Vivian (Les Anges 8) : Sa déclaration d'amour inattendue pour Nathalie !

Lundi 2 janvier, Vivian de Secret Story 8 (NT1) et des Anges 8 (NRJ12) a profité de la nouvelle année pour publier un message plein d'amour sur son compte Instagram... Ce qui a surpris de nombreux internautes, c'est que ce petit mot était adressé à Nathalie, son ex !

"Tu es la seule femme au monde, mis à part ma mère, que j'ai vraiment aimée", a-t-il tout d'abord lancé à la candidate de la Villa des coeurs brisés 2 (NT1). Et de poursuivre (tel quel) : "De l'amour à la haine, de la haine à l'amour, j'ai fait énormément d'erreurs dans le passé. À écouter les mauvaises personnes ont fait souvent d'énormes erreurs. Les hommes sont parfois très cons voir de vrais co**ards ! Je te souhaite de tout mon coeur d'être la plus heureuse possible. Tu le mérites plus que quiconque, je suis vraiment content que, malgré tout, on ait toujours cette complicité. Le coeur a ses raisons que la raison ignore."

Devant cette déclaration d'amour inattendue, les internautes qui connaissent le passif du couple ont forcément réagi. "Enfin de belles paroles ! Gros bisous à vous", "Holala c'est trop beau comme déclaration, j'ai toujours dit que vous étiez sincères et fous amoureux tous les deux, même Nathalie quand elle parle de toi, ça ce voit qu'elle t'aime toujours", "Tu as vraiment un coeur en or mon petit Vivian", peut-on lire dès les premières réactions.

Si Nathalie n'a pas encore réagi à ces propos, la jolie quadra avait déjà évoqué sa relation avec Vivian lors d'une interview accordée à Purepeople.com. "Je pense que c'est l'histoire d'amour qui m'a fait le plus souffrir. À chaque fois qu'on se revoyait, on se remettait ensemble et on le cachait pour éviter les commentaires. Ça a duré pendant très longtemps. Il est revenu dernièrement et m'a fait une déclaration, mais c'est fini pour moi, c'est trop tard. (...) Je préfère qu'on ne se parle plus le moment pour qu'il refasse sa vie, qu'il essaie de trouver quelqu'un de bien, qui le recadre. La télé l'a beaucoup perturbé."