Vivian (Secret Story 8) a craqué pour un immense tatouage... dans le dos !

Vivian Grimigni, connu pour être totalement accro aux tatouages depuis quelques années, vient de nouveau de craquer pour un immense dessin sous sa peau. Très connecté, l'ex-Ange de NRJ12 passé par la case Secret Story 8 sur TF1 en 2014 vient de le dévoiler sur son compte Instagram !

"Les amis, si vous cherchez un excellent tatoueur à Paris n'hésitez pas à rajouter Dize Herman sur Facebook (...) Je suis prêt pour partir à La Villa des coeurs brisés 3, merci à toi frérot ;)", a commenté Vivian mercredi 10 mai en légende d'un cliché le montrant retourné, le dos recouvert d'un dessin à l'encre noire représentant d'immenses ailes dépliées... Rien que ça !

À en croire les premiers commentaires laissés par les internautes, tout le monde n'est pas convaincu par ce dernier tatouage très visible de l'ex de Nathalie... Loin de là ! "Ça commence à faire beaucoup là", "Dommage que le haut des ailes, au milieu, on dirait des knacki grillées", "C'est moche", "On a le droit de dire que c'est très mal réalisé ?", "Je commente jamais rien mais franchement pour le coup c'est vraiment immonde quoi ! On dirait même pas des ailes, c'est super mal fait ! Dire que tu vas avoir ça toute ta vie et j'imagine même pas dans 30 ans quand tu seras vieux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Que représentera le prochain tatouage de Vivian ? Le suspense est entier...