VTEP : Arthur et sa chérie Mareva Galanter s'embrassent en direct !

Vendredi 20 janvier, Arthur a reçu de nombreuses stars dans son émission Vendredi tout est permis en direct. Si Guillaume Canet, peu convaincant en danseur de hip-hop, Dany Boon ou Ahmed Sylla ont répondu présents, de nombreuses Miss France étaient également de la partie. Parmi elles se trouvait Mareva Galanter, la chérie du présentateur.

Le couple s'affiche peu ensemble mais hier, pour la bonne cause, ils ont osé ! Lors de ce numéro spécial de VTEP, les Miss France ont pédalé toutes la soirée afin de récolter des fonds pour leur association Les Bonnes Fées. Nathalie Marquay (Miss France 1987), Linda Hardy (1992), Corinne Coman (2003), Alexandra Rosenfeld (2006), Rachel Legrain-Trapani (2007), Delphine Wespiser (2012), Flora Coquerel (2014), Camille Cerf (2015), Alicia Aylies (2017) et bien sûr la patronne des Miss, Sylvie Tellier, ont eu la possibilité de rapporter 10 euros à leur organisation pour chaque kilomètre parcouru. Un sacré défi également relevé par Mareva Galanter (Miss France 1999), l'amoureuse d'Arthur et mère de leur fille Manava, 1 an et demi.

Si pendant tout le programme le duo n'a fait aucune allusion quant à la nature de sa relation, à la toute fin du direct, Arthur promettant de grossir le montant du chèque en échange de baisers, a eu droit à un très beau bisou de la part de sa chérie. "Celui-là compte triple", a-t-il commenté. Un geste de tendre qui a permis à l'association Les Bonnes Fées de récolter 39 000 euros.

La dernière fois que Mareva Galanter et Arthur sont apparus ensemble à la télévision c'était déjà sur le plateau de Vendredi tout est permis en juin dernier. Entourée d'autres Miss, la jolie brune avait récolté 34 000 euros pour Les bonnes fées.

Ce soirée spéciale a réuni 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne. La part de marché atteint 14,5% sur les individus de 4 ans et plus et 22% sur les ménagères de moins de 50 ans.