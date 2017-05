VV Brown : Annonce choc, elle décide de mettre un terme à sa carrière

Triste nouvelle pour les nombreux fans de la sublime chanteuse VV Brown. Celle que l'on connaît notamment grâce à son tube Whipped, générique de la série Las Vegas, a décidé de mettre un terme à sa carrière musicale.

La belle brune âgée de 33 ans a annoncé la nouvelle via son compte Facebook. "J'ai commencé a joué dans un groupe à l'âge de 15 ans. J'ai signé chez Universal à 18 ans et j'ai déménagé à Los Angeles. J'ai fait un album, j'ai acheté une maison, j'ai vécu comme une star du rock, j'ai été mal conseillée et j'ai tout perdu. J'ai été mise de côté et, à 21 ans, j'avais une dette de plus de 100 000 livres. Je suis devenue accro aux somnifères et je souffrais de dépression. Je vivais seule dans ce qui était plus ou moins un squat", écrit-elle.

La grande amie de Cheryl Cole explique ensuite avoir joué dans de nombreux pubs londoniens afin de rembourser ses dettes. Et raconte comment elle a relevé la tête et a même composé des musiques pour d'autres artiste avant de créer son label. "À chaque concert, nos fans ont été plus fidèles et au fil des années, nous sommes devenus amis. Tout cela n'aurait pas eu lieu sans votre soutien! Je vous aime et j'en suis très reconnaissante", poursuit-elle.

Pour finir, la jeune femme a livré un touchant message : "La musique c'est tout ce que j'aime, mais il temps de lui dire au revoir. Peut-être qu'un album sortira comme un passe-temps et mes idées se manifesteront encore pour le plaisir mais pour l'instant je décide d'être en paix avec moi-même. (...) Vous m'avez rendue forte, déterminée, stable et je resterai toujours une combattante, mais il est temps de débuter une nouvelle vie. (...) Merci pour l'amour, les larmes, la joie et les leçons. Vanessa Brown aka VV Brown."

Au revoir VV Brown, à très vite on l'espère.