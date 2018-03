Wafa (Koh-Lanta) amincie de 14 kg : Sa nouvelle silhouette dévoilée

L'année 2018 de Wafa avait débuté de la plus belle des façons. Le 18 janvier, la candidate de Koh-Lanta Vietnam (en 2010, sur TF1) devenait maman pour la deuxième fois, d'une petite Jenna. Une nouvelle qu'elle n'avait pas tardé à annoncer à ses abonnés, sur Instagram. "Jenna 3kg5.5 50cm née le 18/01/18 #happy #heureuse #love #daughterlove et un grand merci à @toutpourmonbebe pour cette attache-tétine", avait-elle écrit en légende d'une photo de sa fille.

Si l'ex-Survivor profite de sa nouvelle princesse – elle avait déjà une fille prénommée Manel –, elle a déjà en tête de perdre le poids de sa grossesse. Wafa a pris pas moins de 23 kilos comme elle l'avait confié fin janvier. Et hors de question pour cette grande sportive de ne pas les perdre. Aussi s'est-elle remise aux exercices physiques dès qu'on lui a donné le feu vert, tout en faisant attention son alimentation.

Environ un mois et demi plus tard, les résultats sont là, ainsi qu'elle l'a dévoilé en Insta Story. La jeune femme, en couple avec un certain Steve, n'a plus que 9 kilos à perdre. "Les plus difficiles", a-t-elle précisé en légende d'un montage photos sur lequel on peut clairement apercevoir qu'elle s'est délestée de pas mal de kilos, surtout au niveau du ventre.

Mais on se doute que Wafa ne lâchera rien tant qu'elle n'aura pas atteint son objectif. Courage !