Wafa (Koh-Lanta) de nouveau maman : Denis Brogniart s'adresse à elle...

Wafa est de nouveau maman... et la famille Koh-Lanta se réjouit !

La candidate de Koh-Lanta Vietnam (sur TF1 en 2010) vient en effet d'accoucher d'une petite fille. C'est sur son compte Instagram très suivi que l'ex-aventurière a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés le 18 janvier 2018. "J'ai le plaisir de vous présenter notre petite princesse Jenna 3kg5.5 50cm née le 18/01/18 #happy #heureuse #love #daughterlove et un grand merci à @toutpourmonbebe pour cette attache-tétine", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on apercevait le petit menton et l'une des mains de son bébé.

Sans surprise, les internautes se sont empressés de la féliciter et de lui souhaiter tout le bonheur du monde. Parmi eux, ce 20 janvier 2018, on a notamment pu lire un certain... Denis Brogniart ! "Félicitations à toi ma chère Wafa ! Un gros bisous de ma part à Jenna, ta petite princesse. Bises", a tweeté avec beaucoup de gentillesse l'animateur star de Koh-Lanta.

Pour rappel, Wafa est déjà la maman d'une petite fille prénommée Manel (12 ans).