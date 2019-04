Waly Dia : Plagiat chez les humoristes, disputes de couple... Son interview VNR

Waly Dia ne manque pas de projets. En plus d'avoir obtenu un rôle dans la série Netflix Osmosis (disponible sur la plateforme vidéo) et d'être prochainement de retour sur M6 dans Commissariat central, l'humoriste de 30 ans est sur scène avec son deuxième spectacle Ensemble ou rien, au Palais des glaces de Paris. À cette occasion, Purepeople l'a rencontré et l'a soumis à son interview VNR.

Comme il le dit dans son spectacle, il n'apprécie pas toujours qu'on lui demande d'où il vient : "Ce n'est pas forcément méchant mais c'est vrai que la 50e fois de la semaine, peut-être que ça peut énerver." Le jeune papa admet aussi qu'il fait parfois semblant de ne pas voir les couches qui débordent et que sa compagne, dont on ignore l'identité, gagne toujours les disputes. "Si ça m'énervait, je serais énervé tout le temps, donc non. Toutes les femmes gagnent les embrouilles, tout le temps. Même si tu crois que tu as gagné là, tu as gagné le match aller, tu as fait une PSG : tu crois que tu as gagné, mais tu vas être éliminé à un moment donné", précise-t-il.

En revanche, il y a une chose qui l'énerve : les chats en laisse. "Les chats en laisse, c'est ce qui va causer la perte de l'humanité. Les gens ne savent pas, les chats nous tolèrent sur cette terre, il faut le comprendre, ça", explique-t-il. Il pointe aussi du doigt les jeunes qui regardent les émissions de télé-réalité au premier degré et qui peuvent donc être "inspirés par un mec qui pense que 14-18, c'est la Guerre des Étoiles".

"Ça fait tellement longtemps que c'est là... Là, ça fait un petit buzz, mais c'est un truc qui existe depuis tellement longtemps. Après c'est bien, peut-être que là, il y a un truc qu'il s'est passé et on a dit 'stop'", conclut-il quand on l'interroge sur les accusations de plagiat chez les humoristes.

