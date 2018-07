War Machine : Le bourreau de la star du X Christy Mack fiancé en prison

Il y a tout juste un peu plus d'un an, un juge de Las Vegas condamnait Jonathan Paul Koppenhaver, connu sous pseudonyme War Machine ("machine de guerre") dans l'univers des MMA (arts martiaux mixtes) à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération sur parole dans trente-six ans, c'est-à-dire lorsqu'il en aura 71. Reconnu coupable de 29 chefs d'accusation quelques semaines plus tôt, parmi lesquels agression sexuelle (plusieurs chefs d'inculpation), voies de fait, mais aussi étranglement coercition, rapt, dissuasion de témoin, War machine s'était dit soulagé lorsque le juge avait rendu son verdict.

En 2014, soupçonnant sa petite-amie de l'époque l'actrice X Christy Mack de lui être infidèle War Machine l'avait tabassée, traînée dans la salle de bain, forcée à prendre une douche tout en menaçant de la violer avant de s'engager dans une course poursuite avec la police de Las Vegas.

Un an après sa condamnation, War Machine est en route pour le mariage. TMZ révèle en effet que le détenu s'est fiancé à une jeune femme de 30 ans répondant au nom de Ashley Farrington. Cette dernière a été la première a établir un contact en envoyant des courriers durant l'été 2017 jusqu'à ce que l'ex combattant de MMA lui adresse un poème de demande en mariage.

Si le couple est autorisé à se voir dans les murs de la prison d'Ely State, la célébration de leur union ne pourra pas aller au delà de l'échange d'un câlin. Les visites conjugales sont interdites dans le Nevada. Leur mariage ne pourra pas être consommé avant de très longues années.

Après la terrible agression dont elle avait été victime Christy Mack avait réussi à quitter les lieux du drame avec 18 fractures, le nez broyé et des dents cassées, une côte brisée, une lésion au foie ou encore un hématome à la cuisse qui l'a empêchée de marcher pendant plusieurs semaines.