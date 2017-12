Warren Dale : Mort du chanteur de Sanctuary et Nevermore, à 56 ans

Tragique disparition dans le monde du metal : Warrel Dane, dont la voix – haut perchée à ses débuts, grave et ample par la suite – a servi les exploits des groupes Sanctuary et Nevermore, est décédé le 13 décembre 2017 à l'âge de 56 ans. Le rockeur américain originaire de Seattle est mort d'une crise cardiaque survenue alors qu'il se trouvait à São Paulo, au Brésil, où il travaillait sur son second album solo (bientôt dix ans après Praises to the War Machine, paru en 2008).

Guitariste du groupe qui épaulait Warren Dale dans cette entreprise, Johnny Moraes a communiqué la nouvelle, révélant avoir tenté de ranimer son ami, en vain : "Il est mort durant la nuit. Il a fait une crise cardiaque. Il était dans l'appartement qu'il occupait pendant l'enregistrement de l'album quand c'est arrivé. J'ai pratiqué le massage cardiaque et nous avons appelé le SAMU, qui est intervenu très rapidement, mais il était déjà mort", a-t-il détaillé auprès du média brésilien UOL. Le musicien ne cache pas que l'état général du défunt n'était pas brillant : "Sa santé était déjà très fragile en raison de son diabète et de ses problèmes d'alcool. Il devait déjà faire face à tout un tas de soucis de santé", a-t-il en effet ajouté.

Quand j'étais plus jeune, je chantais dans la stratosphère

En 2016, l'intéressé avait abordé le sujet de l'alcoolisme au cours d'un entretien avec le magazine auriverde Imprensa Do Rock : "Le plus important [pour la voix] quand vous êtes chanteur, déclarait-il, c'est de bien se reposer, de beaucoup dormir. Il faut boire beaucoup d'eau. Je sais que j'ai une mauvaise réputation, niveau alcool, mais il faut éviter. Alors, je m'en sors un petit peu mieux aujourd'hui que par le passé. Je sais que j'ai la réputation de boire trop, mais plus tant que cela désormais. Il faut prendre conscience de votre instrument et de vos limites et de vos forces. Quand j'étais plus jeune, je chantais dans la stratosphère – très aigu. En vieillissant, et je le reconnais totalement, je ne peux plus chanter aussi aigu. Du coup, maintenant, je me concentre sur mes forces. Et comme ce n'est pas un secret que je suis fan de goth music, j'adore chanter dans les graves."