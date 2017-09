Wayne Rooney arrêté : Le futur papa conduisait ivre...

Connu pour être l'un des joueurs anglais les plus sanguins, Wayne Rooney ne s'est visiblement pas assagi avec le temps et il continue à enregistrer casserole sur casserole. Selon la BBC et Sky Sports, l'attaquant d'Everton a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Le joueur de 31 ans a été interpellé par la police jeudi 31 août, près de son domicile de Cheshire, dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise avec 53 buts en 119 matchs, Rooney se trouvait au volant de sa Beetle noire, lorsque les forces de l'ordre l'ont appréhendé peu après 2h du matin. Le joueur de 31 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale le 23 août dernier, a été arrêté ivre. Il rentrait d'une soirée bien arrosée, ayant été vu au Bubble Room d'Alderley Edge, puis dans un bar à cocktail, le Symposium, près de Wilmslow. C'est son agent qui est allé le chercher le lendemain matin, payant également sa caution. Rooney devra se présenter le 18 septembre, au lendemain du match qui marquera ses retrouvailles avec son ancien club de Manchester United, devant un juge dans la cour de Stockport.

Le dérapage intervient juste après l'annonce de la quatrième grossesse de sa femme Coleen Rooney. Le couple et ses trois enfants, Kai, Klay and Kit, ont pour projet de quitter leur actuelle propriété estimée à 6 millions de livres, pour s'installer dans la campagne du Cheshire. Wayne Rooney se rapprocherait ainsi d'Everton, son club formateur dans lequel il a signé pour deux ans après avoir passé 13 saisons à Manchester United.