Wayne Rooney : Malgré l'humiliation, sa femme Coleen (enceinte) lui pardonne

Le 1er septembre dernier, Wayne Rooney était arrêté en état d'ivresse au volant de sa voiture, une jeune femme de 29 ans originaire de Manchester à ses côtés. Suspectant son mari d'avoir flirté dangereusement avec la passagère et face à l'ampleur du scandale, Coleen Rooney avait pris la décision de faire une pause dans leur mariage alors que le couple avait annoncé quelque temps auparavant attendre un quatrième enfant.

Après plusieurs semaines passées loin de l'attaquant star de l'Everton FC, abandonnant son alliance, la future maman de 31 ans ne s'était encore jamais exprimée sur le sujet. Remarquée depuis quelques jours de nouveau proche de son mari, Coleen Rooney vient de confirmer que leur union est effectivement toujours d'actualité.

Dans un long message posté sur sa page Facebook le 24 novembre, elle livre les raisons qui l'ont poussée à donner une nouvelle chance à son mariage, la plus importante : l'amour qu'elle porte toujours à Wayne Rooney. "Wayne n'a pas été décrit comme la personne qu'il est dans la presse. Il traverse toujours une passe difficile. Je ne vais pas lister toutes ses qualités, je ne pense pas qu'il le mérite en ce moment, mais s'il en est c'est qu'il est un père génial. Il a fait ses erreurs absurdes et égoïstes, il a appris de certaines et d'autres non. Peut-être que cela changera ? On ne sait pas de quoi la vie sera faite", écrit-elle, annonçant d'emblée qu'elle porte à nouveau son alliance.

"Pour répondre à beaucoup de personnes, tout n'est pas lié à l'argent. Les gens pensent que parce que vous gagnez beaucoup d'argent tout va bien, oui il y a des avantages mais tout ne va pas bien et cela ne rend pas toujours les gens heureux. Les gens sont tout, les gens font ce qui rend ma vie heureuse", se défend Coleen Rooney.

Je ne dis pas que tout est oublié

Consciente que sa décision en surprendra certains et attirera son lot de commentaires, la wag assume sa décision de rester mariée à Wayne Rooney malgré ses erreurs. "C'est ma décision... J'aime Wayne... Oui je l'aime. Si ce n'était pas le cas, je n'essaierai pas de recoller les morceaux. Je sais que je n'irais pas bien seule, juste moi et les enfants, je ne veux pas vivre comme ça, je veux essayer et poursuivre notre mariage et notre vie en tant que famille, parce que c'est ce que je veux. Je ne dis pas que tout va bien et que tout est oublié, mais nous allons aussi bien que possible. Je ne suis pas le genre de personnes à faire le show... Je suis juste vraie", conclut celle qui est déjà la maman de trois garçons Kai (8 ans) et Klay (4 ans) et de Kit (1 an et demi).