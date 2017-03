We Are Family : Joni Sledge du groupe Sister Sledge trouvée morte chez elle

Alors que We Are Family continuera encore à faire groover et danser plus d'une génération tout en diffusant son message d'unité et de solidarité, Joni Sledge a tiré sa révérence : la chanteuse du quatuor féminin Sister Sledge auquel on doit ce tube disco de 1979 écrit par Nile Rodgers et Bernard Edwards (Chic), a été retrouvée morte samedi 11 mars 2017 à son domicile de Phoenix dans l'Arizona. Elle n'avait que 60 ans et ne souffrait pas d'une maladie ayant pu conduire à son décès, a précisé l'agent du groupe.

"Hier, la stupeur s'est abattue sur notre famille, dit un message publié sur les réseaux sociaux par la "Sledge Family". Nous avons la tristesse de vous informer que notre chère soeur, mère, tante, nièce et cousine s'est éteinte. Priez pour nous s'il vous plaît tandis que nous pleurons sa disparition (...) Elle va nous manquer et nous allons souffrir de ne plus avoir sa présence, son rayonnement et la sincérité avec laquelle elle aimait et embrassait la vie."

Sister Sledge s'était formé en 1971 à Philadelphie. Les quatre soeurs qui composaient le groupe, Debbie, Kim, Joni et Kathy, avaient longtemps peiné à connaître le succès, envisageant même de renoncer. Ce qui serait sans doute arrivé si les excellents Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic ne leur avaient pas écrit et produit l'album We Are Family. Si le premier extrait, He's the Greatest Dancer (plus tard samplé par Will Smith pour son Getting Jiggy Wit It), permet à Sister Sledge de se faire enfin remarquer et de se frayer un chemin dans le haut des charts, c'est un mois plus tard la sortie de l'irrésistible single-titre de l'album qui en fait des stars.

"Enregistrer We Are Family, c'était comme une fête, nous dansions et nous amusions dans le studio", racontait en 2015 Joni Sledge au quotidien britannique The Guardian. Nile Rodgers en a de toute évidence gardé des souvenirs chers et fait part de son émotion sur Twitter : "Mes condoléances à ta famille, parce que c'est aussi ma famille, a-t-il écrit. Nous avons réalisé ensemble quelque chose de vraiment incroyable."

Si le groupe n'a plus connu ensuite un succès aussi phénoménal, il a continué son parcours, y compris après le départ de Kathy pour lancer sa carrière en solo, qui avait suscité des tensions. Sister Sledge s'était notamment produit en 2015 pour le pape François. Leur dernier concert remontait au mois d'octobre et, le mois suivant, elles prenaient part à un gala de charité en faveur des refuges animaliers à Londres.