We Love Green 2017 : Solange, Naya... les concerts à ne pas manquer

J-1. C'est demain, samedi 10 juin 2017, que débute la septième édition du festival We Love Green. Et cette année encore, la programmation pointue mais aussi populaire devrait séduire des dizaines de milliers de festivaliers. Pour l'occasion, Purepeople vous dévoile les trois concerts à ne surtout pas manquer.

Solange

C'est le phénomène musical de ces derniers mois. La petite soeur de Beyoncé, qui a sorti son troisième album A Seat at the Table en septembre dernier, sera de la partie. Moins mainstream que son aînée, Solange bénéficie depuis ses débuts de critiques dithyrambiques et a gagné cette année son premier Grammy Awards. Avec ses sons jazz, soul et RnB, l'interprète de Cranes in the Sky et Losing You devrait sans problème transcender la foule de WLG samedi 10 juin.