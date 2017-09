Welcome to Woodstock : Le superbe come-back de Yann Destal du duo culte Modjo !

À partir du 15 septembre, Welcome to Woodstock, le road trip musical et psychédélique qui va vous faire (re)vivre les années hippies s'installe au Comedia dans le 10e arrondissement de Paris. Mis en scène par Laurent Serrano et la chorégraphe Cécile Bon, le spectacle de Jean-Marc Ghanassia raconte l'histoire de cinq jeunes de 20 ans en 1969. Lorsqu'ils apprennent que le festival Woodstock, réunissant Janis Joplin, Joan Baez ou encore Jimmy Hendrix et Les Who, va avoir lieu, ils partent tous ensemble vivre le rêve de tout amateur de musique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Ce rêve de "vivre sans temps mort et de jouir sans entrave pour trois jours de paix et de musique... "

Pour donner vie à la magie de Woodstock, un vrai groupe jouera en live autour des acteurs et le premier de ces musiciens et chanteurs est loin d'être un inconnu puisqu'il s'agit de Yann Destal. Son nom ne vous dit peut-être rien mais il est l'un des rares artistes français à avoir secoué les charts anglais. En 2000, il forme le duo Modjo avec Romain Tranchart. En pleine French Touch, leur titre Lady (Hear Me Tonight) fait un carton planétaire. Trois ans plus tôt, le premier album de Daft Punk (Homework) puis Stardust avec le tube Music Sounds Better with You avaient déjà replacé la France au centre du monde, mais c'est Modjo qui décrochera la médaille d'or en devenant le premier groupe français à se hisser en tête des charts britanniques. Aucun artiste hexagonal n'avait réussi cet exploit depuis 1969 et le duo Je t'aime moi non plus de Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Yann Destal, batteur de jazz de formation, a pourtant grandi avec la pop anglaise de Bowie et des Beatles. Modjo, son tube incroyable et sa tournée mondiale ne sont qu'une parenthèse. En 2004, il revient à ses premières amours avec un premier album solo, The Great Blue Scar, bien plus personnel et loin des dancefloors enflammés d'Ibiza. Le second, Let Me Be Mine, ne sort que dix ans plus tard.

Dans Welcome to Woodstock, Yann Destal est chargé de redonner vie à des titres mythiques comme Hey Joe de Jimmy Hendrix, San Francisco de Scott McKenzie ou encore le génial Happy Together de The Turtles. Le show a été pensé comme un vrai trip où la direction d'acteurs et la direction musicale sont appuyées par une mise en scène et des projections qui vous replongeront dans l'ambiance unique de cet événement capital du premier Summer of Love.