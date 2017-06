Wendy Bouchard enceinte : Elle s'agace et ne dévoilera pas l'identité du père !

Le 9 avril dernier, Wendy Bouchard profitait d'un voyage à Jérusalem pour annoncer sur Twitter, par le biais d'une photo de son ventre arrondi, qu'elle était enceinte. Bientôt trois mois plus tard, l'animatrice de La Vie secrète des chansons avec André Manoukian et de Même le dimanche avec Dave sur France 3 vient de pousser un coup de gueule !

Qu'on se le dise, la jeune femme en a un peu assez d'entendre des rumeurs farfelues sur l'identité du père de son enfant. "À ceux qui gentiment me demandent qui est le père de mon bébé (comme si on ne pouvait pas avoir un minimum d'intimité dans ce monde) ou qui enquêtent pour savoir si j'ai eu recours à une PMA ou une GPA – pratiques que je respecte, là n'est pas la question –, je demande un peu de 'tenue' et en profite pour relayer un petit article que j'ai écrit dans La Montagne noire", a-t-elle statué sur sa page Facebook mercredi 28 juin.

Dans son édito effectivement publié le 13 juin dernier dans le journal bi-hebdomadaire du pays mazamétain (Tarn), on pouvait ainsi lire : "On m'a déjà prêté une douzaine de pères supposés pour mon futur bébé, alors que personne ne le connaît et qu'il vit bien loin d'ici, croyez-moi, je bénis ce proverbe : 'Pour vivre heureux, vivons caché.' À bon entendeur..."

Pour rappel, l'animatrice de 36 ans indiquait en légende de la première photo publique de son baby bump : "Capter la lumière de Jérusalem et vouloir que l'amour et la culture nous élèvent. Toujours." Un commentaire très optimiste qui, accompagné du cliché, avait permis à beaucoup de ses abonnés de lui adresser de chaleureuses félicitations.