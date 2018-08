Wendy Bouchard victime d'une grosse frayeur : Son appel à l'aide

Wendy Bouchard préfère rester très discrète sur sa vie privée. On sait simplement qu'elle est heureuse en amour, sans connaître l'identité de sa moitié, et qu'elle est devenue maman d'une petite Lily le 4 août 2017. Mais, mercredi 1er août 2018, l'animatrice de Terra Terre (Public Sénat) et d'Europe 1 a fait une petite exception afin que ses abonnés sur Twitter lui viennent en aide.

La belle blonde de 38 ans a en effet révélé, affolée, avoir perdu son chien : "HELP Animal perdu Chers amis besoin de vous on a perdu notre petite chienne vers 10h30 rue Alexandre Dumas paris 11 / caniche toy noire identifiée merci de faire circuler." Elle a ensuite posté plusieurs autres messages : "PERDUE à #paris ce 1er août vers 10h30. Je continue mes recherches #paris11 #petalert75 @animalostweet @SPA_Officiel pour tenter de retrouver mon caniche toy, petite femelle de 8 ans assez peureuse perdue rue Alexandre Dumas ce matin. Merci de m'aider si jamais...", a-t-elle légendé une photo de son fidèle compagnon.

Fort heureusement, quelques heures plus tard, l'ancienne présentatrice de M6 et France 3 a annoncé, soulagée, que sa chienne avait été retrouvée grâce à la mobilisation des internautes : "Mes chers amis grâce à votre merveilleuse solidarité, ma petite chienne a été retrouvée ce soir !! Merci merci du fond du coeur !! La soirée va être belle."