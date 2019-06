Whitney (gagnante de The Voice) malade : cette fois où elle a cru mourir...

Le 6 juin 2019, Whitney remportait la 8e saison de The Voice sur TF1. Une victoire inespérée pour la jeune femme de 19 ans qui a dû affronter quotidiennement la maladie, la fibromyalgie, en plus du stress de se produire sur scène devant des millions de Français !

Interrogée par nos confrères de Public, l'ex-Talent de l'équipe de Mika a évoqué les conséquences de sa maladie sur sa vie de tous les jours : "Par exemple, quand je suis couchée dans mon lit et que je veux me lever la nuit, je peux rester bloquée d'un seul coup. Si je bouge, je hurle de douleur. Dans ces moments-là, je pète un câble. Ma mère doit venir me parler, elle me détend, et ça passe. C'est le stress qui cause les crises."

De ce fait, il est très compliqué pour la jeune femme – pour le moment – d'envisager de vivre seule. Si elle a déjà essayé l'an dernier, elle a malheureusement vécu une expérience traumatisante. "Je suis restée totalement paralysée chez moi, durant trois jours, sans pouvoir boire ni manger. Je ne pouvais bouger que les doigts. Mon téléphone était trop loin de moi pour que je puisse appeler. C'est mon meilleur ami qui, s'inquiétant que je ne réponde pas, est venu me secourir avec l'aide du gardien. (...) J'ai pensé que j'allais peut-être mourir là, d'une mort trop bête... En plus, mon ordi diffusait des reportages animaliers sur les girafes, je ne pouvais pas baisser le son, ça me cassait les oreilles", a-t-elle raconté.

Au lendemain de sa victoire, la jeune femme qui avait devancé de très peu Clément de la team Soprano s'était exprimée auprès de Purepeople.com à propos de sa santé : "Samedi dernier, pour la demi-finale, j'ai fait la plus grosse crise que j'ai jamais faite. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir... Ils m'ont amené un fauteuil roulant, je n'en voulais pas parce que j'avais trop honte, du coup, j'ai gardé ma béquille pour faire les quelques déplacements. Lors des répétitions, rien que le fait d'être debout, ça me faisait tourner de l'oeil. Je n'aurais pas été dans The Voice, je serais rentrée chez moi. Je n'étais pas en état de subir ça, avec les lumières, je n'entendais plus rien... Un gros délire."