Whitney Houston : Bisexuelle ? Un documentaire l'affirme...

Vous pensiez tout connaître de la vie de la regrettée Whitney Houston ? Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! La star, à la vie mouvementée, fait cette fois l'objet de rumeurs concernant sa vie sexuelle : un documentaire attendu sur HBO prétend qu'elle était bisexuelle.

Mercredi 26 avril, le festival Tribeca accueillait la diffusion du documentaire Whitney: Can I Be Me, réalisé par Nick Broomfield et Rudi Dolezal. Parmi les révélations ? Une supposée relation amoureuse entre la star et son assistante personnelle, Robyn Crawford, laquelle n'a pas pris part au tournage du projet... Pour étayer cette rumeur, les réalisateurs sont allés chercher d'anciennes et de nouvelles interventions auprès des membres de la famille, d'amis ou de collaborateurs. "Je ne pense pas qu'elle était lesbienne, je pense qu'elle était bisexuelle. Robyn lui offrait un refuge... Whitney y a trouvé la sécurité et le réconfort", déclare ainsi l'amie et styliste de la star, Ellin Lavar.

Whitney Houston a été mariée de 1992 à 2006 à Bobby Brown, avec lequel elle a eu Bobbi Kristina, décédée en 2015. Son mariage a été très difficile, notamment à cause des problèmes de drogues de son mari qui ont rejailli sur elle. Le documentaire affirme que la romance cachée de la star et de Robyn, qui se seraient rencontrées étant jeunes dans le New Jersey, causait souvent des turbulences dans l'union officielle du couple. "Robyn et Whit­ney étaient comme des jumelles. Elles étaient inséparables. Elles avaient une telle complicité que Bobby Brown n'a jamais pu mettre Robyn à l'écart", raconte Kevin Ammons, un ancien bodyguard. Bobby Brown avait plus ou moins confirmé cette liaison alors que la mère de Whitney, Cissy, avait démenti...

