Whitney Houston droguée : Son ex Bobby Brown veut "gifler" Kanye West

Bobby Brown est furieux. Interviewé mercredi 30 mai 2018 dans les colonnes du magazine Rolling Stone, l'ex-mari de Whitney Houston a vivement critiqué le choix de Kanye West d'utiliser une photo de la salle de bain de la chanteuse disparue qui met en scène de nombreux instruments utilisés pour sa consommation de drogue. Ce cliché volé, daté de 2006 et ayant à l'époque fait la une du tabloïd The National Enquirer, a été acheté par l'époux de Kim Kardashian pour la modique somme de 85 000 dollars afin d'illustrer la couverture du nouvel album de son protégé Pusha T, artiste qu'il produit depuis des années.

Pour Bobby Brown, ce choix controversé n'a rien d'artistique et représente tout ce qu'il y a de plus mauvais. "Pourquoi utiliser ça en couverture d'album ? C'est vraiment dégoûtant ce qu'il a fait. C'est de très mauvais goût", a déclaré l'homme de 49 ans. En colère, celui qui avait été marié à Whitney Houston entre 1992 et 2007, union qui avait été marquée par des faits de violences conjugales et une consommation excessive de drogue, s'est déchargé sur Yeezy. "C'est vraiment de très mauvais goût. Quelque chose devrait arriver à Kanye. Il est déjà fou. Je l'ai su dès le premier jour où je l'ai rencontré. Maintenant il dépasse un peu plus les bornes. Il a besoin que quelqu'un lui mette une gifle ou quelque chose. Je suis là pour ça", a-t-il conclu.

La famille Houston divisée

Morte en 2012, Whitney Houston s'était noyée dans sa baignoire après avoir fait un arrêt cardiaque provoqué par une prise de cocaïne. Trois ans plus tard, son unique fille née de son mariage avec Bobby Brown, Bobbi Kristina, connaissait le même sort funeste qu'elle. La jeune femme, qui connaissait également des problèmes d'addiction à la drogue dure, est décédée en juillet 2015 à l'âge de 22 ans.

Du côté de la famille Houston, les avis sont partagés au sujet de la pochette d'album de Pusha T. Vendredi 25 mai, le cousin de Whitney, Damon Elliott, s'est également attaqué à Kanye West. "Ça m'a immédiatement donné la nausée parce que ça me ramène tout droit à il y a six ans. J'étais en état de choc. Je ne pensais pas que [Kanye] irait si loin dans l'intrusion de la vie privée d'une famille", a-t-il confié à People. Le magazine précise qu'il est difficile de savoir à qui Kanye West a réglé la somme de 85 000 dollars pour obtenir les droits de la photo.

Mercredi 30 mai, le neveu de Whitney Houston, Gary Michael, a pris position à son tour, défendant le choix des artistes. "Ce n'est pas pour semer la discorde, mais je suis dans un état d'esprit différent quand il s'agit d'une situation comme celle-ci. Les gens penseront automatiquement à Pusha T et Kanye West pour tenter de les blâmer, dire qu'ils ont des intentions mauvaises pour se faire un coup de pub. Mais je comprends. Je vois la corrélation, sans parler de ma tante, pour la photo elle-même. Pour faire court, ce sont des artistes et, à notre époque, s'ils peuvent se permettre de payer quelqu'un pour l'utilisation de cette photographie afin de transmettre un message visuel pour accompagner leur musique... alors qu'il en soit ainsi", a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à l'émission Good Morning America. L'homme a précisé qu'il était davantage choqué par le fait qu'une personne de la famille ait capturé cette photo pour la vendre à la presse à l'époque.