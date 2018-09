Whitney Houston ingérable sur "Bodyguard" (EXCLU) : Révélations sur la Diva

Whitney Houston est sur tous les écrans, au coeur de l'actualité. Alors que vient de sortir dans les salles obscures le film de Kevin MacDonald, Whitney – qui avait fait sensation à Cannes en mai dernier –, C8 diffuse ce soir, jeudi 5 septembre 2018, le documentaire Whitney Houston, révélations sur le destin brisé de la star. En marge de la diffusion en prime time, nous vous proposons de découvrir en exclusivité un extrait centré sur le film culte Bodyguard.

On y raconte comment Kevin Costner a tout fait pour recruter la star de la chanson, s'opposant au studio Warner Bros, mais il y est aussi dépeint le côté ingérable de Whitney Houston, une véritable diva qui enchaîne caprice sur caprice. "Disons-le, elle est chiante", lâche notamment Christophe Carrière, l'un des journalistes invités à témoigner sur la chanteuse et actrice décédée en janvier 2012.

Sorti en décembre 1992, Bodyguard suivait Frank Farmer, ancien agent des services secrets devenu garde du corps émérite qui a mis ses talents à la disposition de deux présidents et de nombreux financiers et politiciens de réputation internationale. Un jour, l'impresario Bill Devaney lui propose un contrat avantageux pour assurer la protection de sa cliente Rachel, comédienne et chanteuse en pleine ascension, menacée par un fan inconnu. Véritable succès au box-office (plus de 400 millions de dollars remportés à travers le monde), le film est surtout connu pour sa bande originale et le fameux titre I Will Always Love You. À terme, la BO – doublement nommée aux Oscars 1993 – rapportera plus que le film lui-même.