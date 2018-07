Wild, la course de survie : Un couple formé sur le tournage

On va de surprise en surprise avec l'émission de M6, Wild, la course de survie ! Au début du mois de juillet 2018, Adrien, l'un des experts, annonçait son mariage sur sa page Facebook. Aujourd'hui, ce sont deux participants qui ont officialisé leur amour. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont décidé de s'afficher en couple et de ne plus se cacher.

Il s'agit de Laura et de Rémi ! Le mannequin et l'expert (qui ne formaient pourtant pas un binôme) ont craqué l'un pour l'autre durant le tournage de Wild, la course de survie. Depuis cette aventure, ils se sont donc plus quittés. Il y a déjà quelques jours, Laura publiait une photo de sa main avec celle de son compagnon. Loin d'être dupes, les internautes avaient reconnu Rémi. Il a tout de même fallu attendre le 25 juillet 2018 pour que les deux tourtereaux confirment leur belle idylle avec un selfie adorable. "La tête dans les nuages #missyou #love #couple #wild #survivors #adventure #wildlacoursedesurvie", écrivait la belle blonde en légende.

Dès les premiers épisodes de Wild, la course de survie, présentée par Stéphane Rotenberg, les internautes avaient déjà remarqué une certaine alchimie et complicité entre Laura et Rémi. Ils n'avaient donc pas eu tort ! "C'était tellement évident des le début !" ; "Comme ça se voyait trop pendant l'émission. Trop contente pour vous" ; "Ah bah enfin on officialise", pouvait-on lire dans les commentaires.