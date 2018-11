Will Smith : Bouleversé, il évoque ses moments "difficiles" avec son fils Trey

Will Smith se confie à nouveau en toute intimité. Dans une vidéo publiée mardi 27 novembre 2018 sur sa page Instagram, l'acteur de 50 ans s'est confié au sujet de son fils aîné Trey (26 ans, né de son premier mariage avec Sheree Zampino, dont il avait divorcé en 1995), révélant qu'ils étaient tous deux passés par des phases délicates dans leur relation.

"Je suis à Abu Dhabi pour le Grand Prix de Formule 1. J'ai emmené mon fils Trey. J'aime généralement emmener mes enfants à des événements distincts pour passer du temps avec chacun d'eux, individuellement", a-t-il confié. Après quoi, Will Smith n'a pas caché son émotion, poursuivant son message les yeux embués de larmes. "Donc on était en train de passer du temps au F1 lorsqu'il m'a dit : 'Tu sais quoi papa ? Je viens de comprendre que tu n'étais pas juste mon papa. Je suis presque certain que tu es mon meilleur ami', et j'étais là : 'Oui mon gars'", a-t-il ajouté dans un grand soupir, bouleversé.