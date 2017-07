Will Smith chauve : Sa nouvelle tête, un coup de génie ?

C'est un Will Smith changé que les fans ont découvert cette semaine à l'occasion de l'ouverture du fameux Comic-Con de San Diego. Ravis de constater que sa cote de popularité est intacte, s'offrant avec grand plaisir un bon bain de foule, le célèbre acteur de 48 ans a profité de l'événement pour dévoiler sa nouvelle tête le 19 juillet 2017. Le membre du jury du dernier Festival de Cannes est... chauve ! Un nouveau look pour un nouveau rôle ? Très probablement...

Alors que le mythique dessin animé Disney Aladdin sera prochainement adapté au cinéma par le réalisateur Guy Ritchie, à qui l'on doit les Sherlock Holmes mais aussi le récent flop du Roi Arthur, les noms des trois acteurs principaux de cette adaptation en live action ont été dévoilés il y a quelques jours lors de la D23 – une convention Disney. Au casting, Will Smith interprétera le rôle du génie, personnage sans cheveux. Ce qui expliquerait ainsi pourquoi la star hollywoodienne est récemment passée chez le coiffeur. Mena Massoud, un acteur encore inconnu du grand public, incarnera celui d'Aladdin et Naomi Scott celui de la belle Jasmine. Un choix partiellement critiqué en raison des origines non-orientales de l'actrice britannique de 24 ans.

Will Smith se trouvait au Comic-Con de San Diego pour la présentation de Bright, le film Netflix le plus coûteux de l'histoire de la plateforme (avec un budget proche des 90 millions d'euros), réalisé par David Ayer (Suicide Squad) et dont la sortie est prévue le 22 décembre prochain.

L'acteur (avec tous ses cheveux) incarne un policier qui tente de faire cohabiter humains, orcs et elfes à Los Angeles. Mais cet équilibre précaire vacille le jour où il se retrouve associé à l'Orc Jakoby (Joel Edgerton). Le duo policier doit alors faire face à de multiples adversaires armés dont une elfe dotée d'une baguette magique aussi dévastatrice qu'une arme nucléaire. Un programme explosif dont un large aperçu a d'ores et déjà été proposé avec la bande-annonce dévoilée au Comic-Con.