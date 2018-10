Will Smith : Sa crise de larmes après avoir épousé "la mauvaise personne"

Will Smith parle (encore) de sa vie privée. Dans un nouvel épisode de l'émission Facebook de son épouse Jada Pinkett diffusé lundi 20 octobre 2018, Red Table Talk, l'acteur et chanteur de 50 ans a évoqué son premier mariage avec Sheree Zampino, la mère de son fils aîné Trey (25 ans). Le couple s'était marié en 1992 avant de divorcer trois années plus tard.

Avant de se marier avec Sheree Zampino, Will Smith avait déjà eu le coup de foudre pour celle qui deviendra sa seconde femme. A l'époque, Jada Pinkett était l'une des vedettes de la sitcom Campus Show, spin-off du Cosby Show qui avait été diffusé entre 1987 et 1993. "Il y a ce truc, c'est que je sais immédiatement en voyant une personne si notre relation peut être exponentielle. Lorsque j'ai vu Jada dans la sitcom, j'ai su qu'il y avait quelque chose dans notre énergie qui pouvait être magique", a-t-il expliqué.

Le comédien s'est alors rendu à l'enregistrement de l'un des épisodes, filmé avec les rires du public. Will Smith avait ainsi prévu de forcer le destin en rencontrant Jada Pinkett, mais y a finalement croisé en premier Sheree Zampino, qui était aussi présente dans l'audience.

Peu de temps après son mariage avec Sheree en 1992, la star hollywoodienne a compris qu'elle avait fait fausse route. "C'était l'une des émotions les plus bizarres que j'ai ressentie. On était au restaurant et je me souviens que j'ai dû me lever de table en comprenant que je n'étais pas avec la personne avec laquelle j'étais censé être. Je suis allé m'enfermer dans les toilettes et j'ai fondu en larmes. J'étais assis et je pleurais de façon incontrôlable, et je riais. Je savais que Jada était la femme avec laquelle je devais être mais il n'était pas question de divorcer", a-t-il ajouté.

Sous pression, Jada fond en larmes le jour de leur mariage

Will Smith a finalement rencontré Jada Pinkett des années plus tard lors d'une soirée organisée par un ami commun. Cette première réunion confirma son ressenti. "On s'est assis et on a discuté. Il y avait vraiment une force unique, magnifique. On a eu ce moment et on s'est connecté, mais j'étais marié", a-t-il poursuivi. Et Jada Pinkett de préciser : "Nous n'avons pas eu de liaison quand il était marié. Qu'on soit bien clairs", a-t-elle lancé.

C'est finalement Sheree Zampino, avec laquelle Will et Jada Smith entretiennent d'excellents rapports aujourd'hui, qui a demandé le divorce le jour de la Saint-Valentin, en 1995. L'acteur a expliqué qu'il avait attendu le moment où les papiers étaient officiellement signés pour reprendre contact avec Jada. Réuni, le couple s'est marié deux ans plus tard, en 1997, alors que la comédienne était enceinte de leur premier enfant, Jaden (20 ans).

Un moment joyeux qui a tout de même été teinté de pas mal de stress pour Jada Pinkett. L'actrice de 47 ans a effectivement révélé qu'elle "pleurait" le jour de leurs noces à cause de la pression sociale et familiale, en raison de sa grossesse. "C'est comme si ma mère m'avait dit : 'Tu dois te marier.' J'étais tellement sous pression, j'étais jeune, enceinte... Je ne savais pas quoi faire. Mais je savais que je n'avais jamais voulu me marier. J'étais tellement contrariée de devoir le faire. J'étais énervée... Je pleurais en rejoignant l'autel, j'ai pleuré tout du long !", a-t-elle expliqué. Plus de deux décennies plus tard, le couple forme malgré tout un binôme toujours aussi soudé et complémentaire.