Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas et leurs filles : la croisière s'amuse !

Cette année, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et sa famille ont quitté leur jardin pour la traditionnelle séance photo d'été avec la presse. En juillet 2016, la Villa Eikenhorst, leur résidence privée à Wassenaar, près de La Haye, avait des airs d'infirmerie, entre la reine Maxima convalescente suite à une commotion cérébrale et la princesse Catharina-Amalia à béquilles en raison d'une cheville foulée. À lire aussi Sylvester Stallone et David Hasselhoff : Leurs ravissantes filles s'affrontent ! Ivanka Trump défend Donald Trump devant la reine Maxima des Pays-Bas Willem-Alexander des Pays-Bas fête ses 50 ans : De la liesse... et du chagrin Vendredi 7 juillet 2017, tout le clan était en parfaite forme pour ce rendez-vous incontournable qui annonce les vacances de la famille royale. Originalité de ce millésime 2017, la rencontre avec les médias avait lieu dans le village de Warmond, à une quinzaine de kilomètres de son domicile, sur la rive du lac Kagerplassen. Le couple royal et ses trois filles, la princesse héritière Catharina-Amalia (13 ans), la princesse Alexia (12 ans) et la princesse Ariane (10 ans), y ont d'ailleurs fait une arrivée très remarquée... en barque. Une fois sur la terre ferme, le charmant club des cinq - puisque les chiens n'étaient cette année pas de la partie - s'est livré à l'exercice habituel, posant devant les nombreux photographes sous plusieurs configurations : tous ensemble, complices comme toujours, seulement les parents, amoureusement, seulement les trois soeurs... En toile de fond, paysage lacustre et moulin classé monument historique donnaient pleinement le ton "hollandais" ! Notre mariage n'est pas différent des autres Par la suite, Willem-Alexander et Maxima, en haut Sonia Rykiel et pantalon J Crew, ont échangé pendant une vingtaine de minutes avec les reporters, répondant à toute une salve de questions variées. Outre leurs éloges sur leurs filles à l'issue de cette nouvelle année scolaire, les "fiers parents", comme ils se sont décrits, ont aussi été invités à partager les secrets de la réussite de leur mariage, dont ils célébraient en février 2017 le 15e anniversaire : "Ce n'est pas différent des autres mariages, des mariages "non-royaux". Un bon mariage est basé sur l'humour, le partage, le fait de prendre du temps l'un pour l'autre, a répondu en toute sincérité le roi Willem-Alexander. Ce n'est pas toujours au beau fixe, parfois il y a aussi des orages." "Nous partageons les mêmes passions, en particulier la passion pour notre travail. Nous le faisons avec brio et en équipe", s'est quant à elle félicitée la reine Maxima. Et pour ce qui est de son homme, qui a fêté au mois d'avril ses 50 ans, "il est encore plein d'énergie et plein d'humour", a-t-elle assuré en riant. Si le roi Willem-Alexander a encore quelques engagements dans son agenda - en particulier, l'inauguration le 17 juillet, avec Maxima, d'un monument à la mémoire des victimes du crash du vol MH17 -, le couple royal et ses enfants vont désormais pouvoir profiter de quelques semaines d'intimité et de répit à l'écart des médias.

