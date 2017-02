Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas : Tout heureux au ski avec leurs filles

Tandis que leurs compatriotes et leurs admirateurs à l'étranger peuvent passer en revue leurs accomplissements de l'année 2016, compilés dans une rétrospective sous la forme d'un e-magazine qui a été mis en ligne il y a quelques jours, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas oublient leurs obligations royales sur les pistes enneigées. Cela étant, ils n'ont pas oublié leur habituel rendez-vous avec les photographes de presse.

En plein séjour aux sports d'hiver dans la station autrichienne de Lech am Arlberg où ils ont depuis toujours leurs habitudes, le couple royal néerlandais et ses trois filles, la princesse héritière Catharina-Amalia (13 ans), la princesse Alexia (11 ans) et la princesse Ariane (9 ans), ont pris quelques minutes dans la matinée du lundi 27 février 2017 pour rencontrer les médias et partager avec eux un peu de leur joie d'être en vacances.

Impossible de ne pas la ressentir en les regardant se mettre tous les cinq à plat ventre dans la neige, histoire de réinventer un peu cet exercice de style, et en admirant leur belle complicité. Comme chaque année, les trois soeurs ont d'ailleurs été priées de poser ensemble et leurs parents ont aussi eu droit à leurs photos souvenirs rien qu'en amoureux, tête contre tête. Et comme de coutume, le souverain, qui doit fêter son 50e anniversaire le 27 avril, a également posé en toute tendresse avec son héritière. Les photographes n'ont naturellement pas manqué non plus d'immortaliser la petite famille en train de descendre les pistes de la station tyrolienne qui reste néanmoins associée à un terrible drame familial : la mort du prince Friso, frère de Willem-Alexander, qui succomba en 2013 après avoir été victime en février 2012 à Lech d'un accident de ski.

Contrairement à l'an dernier, la princesse Beatrix, mère du roi, et la famille de la princesse Laurentien, sa soeur, ne participaient pas à la traditionnelle séance photo. Espérons que, contrairement à l'an dernier, la princesse Alexia ne rentre pas avec une jambe cassée !