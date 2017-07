William et Harry parlent de leur mère Diana... L'émouvante vidéo

Dans quelques jours, et à l'occasion des vingt ans de la mort de Lady Di, le réseau ITV diffusera le documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, produit par HBO et réalisé avec la collaboration des princes William et Harry.

Pour la toute première fois, le duc de Cambridge (35 ans) et le prince de Galles (32 ans) se confient donc ensemble sur la femme qu'était leur mère. Des confessions sincères et émouvantes qui mettent naturellement en lumière la relation complice qui unit les deux frères.

Samedi 8 juillet, une première bande-annonce a ainsi été mise en ligne par ITV. Dans celle-ci, l'époux de Kate Middleton et le compagnon de Meghan Markle sont réunis autour d'une table pour contempler des photos de famille. "C'est la première fois que nous parlons tous les deux d'elle en tant que mère. Elle était l'un des parents les plus espiègles. Elle était notre maman. Elle est toujours notre maman. Et bien sûr, en tant que fils, je dirais que c'était la meilleure maman du monde. Elle nous a couvert d'amour, c'est certain", confie Harry.

Dans le court extrait, le papa de George (4 ans le 22 juillet prochain) et de Charlotte (2 ans) y est vu en train de commenter un cliché où il apparaît tout petit dans les bras de Diana. "Crois-le ou non, toi et moi sommes tous les deux sur cette photo, tu es dans son ventre", glisse-t-il à l'adresse de son cadet. Face à la caméra, le futur roi du Royaume-Uni s'est aussi remémoré l'important héritage de sa mère. "Elle était très spontanée et adorait rire et s'amuser. Mais elle comprenait qu'il y avait une vraie vie à l'extérieur des murs du palais", a-t-il ajouté.

En janvier dernier, les princes William et Harry, qui ont récemment révélé qu'ils ont longtemps souffert du deuil causé par la perte de leur mère, avaient annoncé avoir commandé une statue à la mémoire de Lady Di, qu'ils espèrent pouvoir ériger dans les jardins du palais de Kensington, leur résidence, avant la fin de l'année 2017.