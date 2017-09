William Leymergie et sa femme, Mary : "On a fait un enfant, puis deux, et là..."

Figure mythique du PAF, William Leymergie avait fait ses adieux émus à l'émission Télématin en juin dernier après trente-deux années de bons et loyaux services. Désormais, il se consacre à la présentation d'une nouvelle émission quotidienne diffusée sur la chaîne C8, William à midi (du lundi au vendredi à 12h40).

À l'occasion de sa rentrée télévisuelle, l'animateur de 70 ans s'est confié cette semaine dans les colonnes du magazine Gala. Deux mois après avoir quitté France Télévisions, le présentateur a ainsi expliqué que son choix avait été en grande partie motivé par l'enthousiasme de son épouse, Maryline. "Elle est folle de joie ! C'est elle qui m'a encouragé. Elle a trouvé que c'était une bonne manière de conserver son énergie, sa vivacité", a-t-il déclaré.

Mariés depuis 1975, Maryline et William Leymergie s'aiment comme au premier jour et entretiennent une belle complicité. Se confiant sur sa vie de famille, l'animateur s'est ainsi rappelé l'époque où sa femme a cessé de travailler pour élever leurs trois enfants, Gery (36 ans), Sacha (33 ans) et Anna (29 ans). "Quand on s'est mariés, j'avais 33 ans et Mary 30. Elle travaillait depuis l'âge de 20 ans et n'avait pas l'intention de s'arrêter. On a fait un enfant ensemble, puis deux, et là s'est posée la question : on part tous les deux au boulot le matin, on rentre le soir tard et c'est une nounou qui s'en occupe ou alors leur mère est là à plein temps ? Mary n'a pas réfléchi longtemps", a-t-il poursuivi.

Heureux depuis plus de quatre décennies avec la mère de ses enfants, William Leymergie s'épanouit pleinement dans cette stabilité affective. Mais quel est le secret qui fait durer leur mariage ? "Ce qui compte, (...) c'est respecter la liberté de l'autre, ses choix et avoir une confiance totale. À une époque, je me disais, au fond avec Mary, on est deux solitaires qui se sont trouvés", a-t-il tendrement conclu.

