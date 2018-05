William Sheller : Ses enfants privés de leur mère, "sous influence d'une secte"

Son retour à la musique, William Sheller l'opère en douceur, tranquillement, comme pour sa participation au titre La Même Tribu d'Eddy Mitchell, figurant sur l'album du même nom sorti en novembre 2017. Fragilisé par des problèmes de santé – il souffrait d'arythmie cardiaque qui s'est ensuite couplé à un oedème pulmonaire –, le chanteur de 71 ans se fait discret. Pour Paris Match, l'interprète d'Un homme heureux sort de son silence.

Depuis sa maison du Sud de Paris, William Sheller évoque ses années de cocaïne, son burn out et sa famille qui n'a pas toujours connu que des jours heureux. Le chanteur a notamment vécu des instants délicats avec la maman de Johana et Siegfried, qu'il partage sans filtre avec Paris Match : "Mes enfants m'ont appelé au secours un jour et m'ont demandé s'ils pouvaient venir vivre chez moi plutôt que de rester chez leur mère. Je leur ai dit de venir tout de suite. Le lendemain matin, j'étais à la gendarmerie." Face à ses interlocuteurs, William Sheller livre la vérité : "Mes enfants sont venus hier me demander asile parce que leur mère est sous l'influence d'une secte religieuse."

L'ex-compagne du chanteur n'en reste pas là et retourne au commissariat pour signaler la disparition de ses enfants, six mois plus tard. Sentant la sécurité de sa fille et de son fils compromise, William Sheller prend d'importantes mesures : "J'ai reçu des menaces et j'ai engagé des gardes du corps pour les accompagner à l'école."

De cet éloignement s'est ensuivie une séparation définitive pour son fils et une relation fluctuante pour sa fille. "Mon fils n'a plus jamais revu sa mère, ma fille la voit de temps en temps", conclut le chanteur sur ce sujet délicat.

