Willow Smith fait son coming-out bisexuel : la réaction de sa mère, Jada

Depuis mai 2018, les femmes de la grande famille des Smith présentent l'émission Red Table Talk, diffusée en direct sur Facebook. Thèmes variés, invités venus de tous horizons : le programme rassemble plus de 6 millions de fans et a connu une popularité mondiale lorsque Jordyn Woods y a donné une interview-vérité après le scandale d'adultère dans lequel elle était impliquée avec Tristan Thompson. Le 24 juin 2019, un autre sujet était discuté : "Relations non conventionnelles : avoir plusieurs partenaires fonctionne-t-il ?", avec la participation de Jada Pinkett Smith (47 ans), de Willow et de sa grand-mère, Adrienne Banfield-Jones (la mère de Jada). La jeune artiste de 18 ans en a profité pour faire son coming out bisexuel.

"J'ai déjà fait un plan à trois une fois. J'étais très jeune, j'avais la vingtaine", explique Jada Pinkett Smith, devant sa fille qui s'empresse de cacher son visage. "Je n'avais pas assez d'intimité, ce n'est pas pour moi. Mais je pense que si j'avais été amoureuse des deux personnes, ça aurait été différent", poursuit l'épouse de Will Smith. Lancée sur le sujet de la bisexualité, Willow s'est confiée sur sa propre intimité. "Je pense que la monogamie empêche de s'élever au-delà du sentiment d'insécurité et de jalousie. J'aime autant les hommes que les femmes, donc je pense que je voudrais avoir un petit ami et une petite amie. Je pense que je pourrais être 'polyfidèle' avec ces deux personnes", explique Willow.

"Je ne suis pas le genre de personnes à vouloir multiplier les expériences sexuelles. Je me concentre sur la connexion émotionnelle", poursuit l'égérie Chanel. Une déclaration honnête qui se termine sur la réaction pleine de tolérance de sa maman. "Peu importe, tant que tu es heureuse !", se réjouit Jada Pinkett Smith.